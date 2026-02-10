La nuova stagione automobilistica è pronta a scattare e per Antonio Morali il 2026 rappresenta un passaggio importante nel suo percorso sportivo. Il pilota civitavecchiese ha scelto di proseguire nel segno della continuità, confermando per il secondo anno consecutivo la Formula Gloria e il team guidato da Cristian Fedeli, una struttura con la quale nella passata stagione ha costruito basi solide sia dal punto di vista tecnico che dei risultati. Una scelta ponderata, che punta a valorizzare l’esperienza maturata e a migliorare costanza e competitività gara dopo gara.

Morali sarà al via del Motor Ability Circuit – Slalom Circuit Easy Challenge Terra Asfalto, campionato articolato e selettivo, capace di alternare prove su tracciati diversi e di mettere in risalto le qualità di guida, precisione e adattamento dei piloti. La stagione prenderà ufficialmente il via il 15 marzo dal Circuito d’Abruzzo di Ortona, sede della gara inaugurale, mentre l’epilogo è fissato per il 25 ottobre, sempre a Ortona, con la Finale Nazionale, appuntamento che assegnerà i verdetti conclusivi del campionato.

Il calendario si snoda lungo tutto l’arco dell’anno, toccando alcune delle sedi più conosciute del Centro Italia. Dopo l’esordio abruzzese, il campionato farà tappa più volte nel Lazio, con passaggi significativi anche a Latina, Rieti e Limatola, alternando gare su asfalto e terra che richiederanno assetti e approcci di guida differenti. Un percorso impegnativo, pensato per premiare completezza e regolarità.

Particolarmente rilevanti per Antonio Morali saranno le due tappe in programma al Leopard Circuit di Viterbo, previste per il 10 maggio e il 9 agosto. Due appuntamenti dal forte valore simbolico e logistico, vista la vicinanza a Civitavecchia, che consentirà al pilota di correre vicino casa e di contare, speriamo, sul supporto di tifosi e appassionati del territorio. Il tracciato viterbese, noto per le sue caratteristiche tecniche, rappresenterà un banco di prova importante nel corso della stagione.

Con una vettura ormai ben conosciuta, una squadra collaudata, quella del Gruppo Piloti Civitavecchia, e un calendario lungo e articolato, il 2026 si preannuncia come un anno di crescita e conferme per Antonio Morali, determinato a trasformare l’esperienza accumulata in risultati concreti e a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno del campionato.

