Un personaggio molto conosciuto del calcio italiano ha fatto nuovamente visita in città. Stiamo parlando di Luciano Moggi, che ieri sera ha fatto gli auguri di buone feste in occasione della cena di Natale dello Juventus Club “Orgoglio Bianconero”, che si è tenuta presso il ristorante Brizi di Tarquinia.

Acclamato dai sostenitori bianconeri presenti all’evento, l'ex direttore generale della Juve, che da ormai da quasi 20 anni è fuori dal giro del calcio nazionale dopo Calciopoli, ha partecipato alla cerimonia. I precedenti di Moggi con Civitavecchia sono decisamente noti. Infatti negli anni ‘70 l’allora dirigente e osservatore della Roma ha vissuto per diverso tempo in città, quando svolgeva la professione di macchinista alle Ferrovie dello Stato, venendo a contatto anche con personaggi importanti del calcio locale.

