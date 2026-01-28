Il Cerveteri cerca il riscatto sul campo del Capranica per ridare entusiasmo all’ambiente. Nelle ultime uscite, infatti, gli attaccanti verdeazzurri sono rimasti a secco: le sconfitte contro Ladispoli e Pianoscarano hanno evidenziato alcune difficoltà in fase realizzativa.

La squadra di mister Marco Ferretti costruisce, gestisce il possesso palla e mantiene il controllo del gioco, ma al momento decisivo sembra mancare qualcosa sotto porta. È proprio su questo aspetto che il tecnico sta concentrando il lavoro in vista dei prossimi impegni, che vedranno il Cerveteri affrontare formazioni invischiate nella zona salvezza.

«Ora saranno tutte gare complicate, non certo come all’andata – ha spiegato Ferretti –. Incontreremo squadre con il dente avvelenato: domenica a Capranica troveremo una formazione agguerrita, contro la quale servirà una prova concreta, senza sbavature. In questo momento contano soprattutto le motivazioni. Le squadre di bassa classifica sono pericolose e vanno affrontate con il giusto atteggiamento. Noi dobbiamo rimetterci in carreggiata: i risultati non ci danno ragione, ma sotto il profilo prestazionale e caratteriale non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

