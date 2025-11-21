SORIANO NEL CIMINO – Domenica i fari saranno puntati sulla Sorianese che alle 11 sarà ospite sul campo dell’imbattuta capolista Aranova, leader con un un bilancio di 25 punti ottenuti in 11 partite (7 vittorie e 4 pareggi), l'Aranova rappresenta una sfida significativa per i rossoblù, che sinora hanno accumulato 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima delle quali è stata un ko contro il Salaria.

Nel presentare la gara, mister Christian Chirieletti ha voluto innanzitutto analizzare la precedente partita, riconoscendo che le difficoltà incontrate sono state anticipate a causa di assenze e problemi fisici. Tuttavia, il tecnico ha sottolineato come questi fattori non possano essere considerati alibi, ma piuttosto elementi che fanno parte del percorso lungo e complesso che caratterizza ogni stagione calcistica. “Il nostro percorso resta chiaro e coerente con il progetto”, ha affermato, indicando la volontà della squadra di perseguire un gioco di qualità e di sviluppo. Riguardo all’avversario, Chirieletti ha elogiato l’organizzazione e la solidità dell’Aranova, definendola una squadra completa, costruita negli anni e arricchita da giocatori esperti e giovani talentuosi. “Il dettaglio decisivo? Restare dentro la partita per tutti i 90 minuti”, ha precisato, evidenziando come nella competizione ai massimi livelli siano le piccole situazioni a fare la differenza, dalla gestione dei calci piazzati all'accuratezza degli ultimi passaggi. Aspettandosi una prestazione di personalità dai suoi giocatori, mister Chirieletti ha delineato le chiavi dell'approccio alla partita: “Ci saranno momenti in cui dovremo difenderci, altri in cui potremo colpire e altri ancora in cui proveremo a fare la partita”. Conoscendo il valore dell’avversario, il tecnico ha comunque ribadito la consapevolezza del percorso intrapreso dalla sua squadra, esortando i giocatori a tornare a esprimere il proprio calcio, caratterizzato da palla a terra, idee chiare e lavoro sulle catene. La gara contro l’Aranova si preannuncia dunque come un test di spessore sia dal punto di vista tecnico che mentale, essenziale per valutare il livello di crescita della Sorianese e la sua capacità di affrontare una capolista che finora ha dimostrato di non concedere nulla. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Daniele Carrone Tamburro della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Danilo Giacomini (sezione Viterbo) e Vasile Arseni (sezione Ostia Lido). La Sorianese è pronta a scendere in campo con determinazione, con l’obiettivo di riscattare la precedente sconfitta e dimostrare il proprio valore su un campo difficile come quello dell’Aranova. In casa Viterbese match interno di domenica pomeriggio contro l’ Astrea del tecnico viterbese Del Canuto. Lo staff tecnico cerca di lasciare la squadra fuori dalle vicende societarie con l’ex patron Camilli che nelle scorse ore ha dichiarato la sua disponibilità a giugno di accollarsi i debiti vecchi della società e di rimettersi al timone del club gialloblù ma soltanto dopo che Salaris avrà onorato gli impegni relativi al suo periodo di gestione. Discorsi a lungo termine mentre nell’immediato l’unica cosa che conta è tornare al successo nel match al Rocchi contro la compagine ministeriale.