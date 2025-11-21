Missione impossibile per gli Snipers TECNOALT che sabato sera al PalaMercuri (ingaggio iniziale ore 20) nell'ottava giornata del campionato nazionale di serie A ospitano i fortissimi Mc Control Vicenza, candidata numero 1 alla vittoria dello scudetto e già vincitori della Supercoppa Italiana maschile.

Il Vicenza è una squadra allestita da solo campionissimi e con il non celato obiettivo di vincere tutto, Coppa Campioni compresa. Per i giovani civitavecchiesi una vera e propria missione impossibile dalla quale ci sarà comunque molto da imparare.

«Il Vicenza è una squadra fortissima, completa in tutti i reparti, e con a disposizione i migliori giocatori italiani e stranieri - afferma il presidente Cv Skating Riccardo Valentini - noi siamo una squadra composta da soli giovani locali, alla prima esperienza in serie A dopo tanti anni, e che purtroppo non sta vivendo un momento felice fra infortuni, problemi di lavoro e altri. Ma sono certo che coloro che scenderanno in campo venderanno comunque cara la pelle, godendosi l'opportunità di scendere in campo contro i migliori giocatori del mondo di questa disciplina. Sarà un bello spettacolo».

I convocati: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Elia Tranquilli, Francesco Taglioni, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.