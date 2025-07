L’Allumiere continua a macinare accordi per la prossima stagione in Prima Categoria e poter consentire a mister Mario Castagnola di poter cominciare al meglio la sua avventura sulla panchina della Cavaccia. Nei giorni scorsi la società del neo presidente Cesare Gobbi ha annunciato sei giocatori tra riconferme e nuovi ingressi, attraverso alcuni post sui profili social, che sono stati tempestati dagli aggiornamenti relativi al calciomercato estivo.

Si parte sicuramente da un gradito ritorno in squadra. Damiano Testa, classe 1995, ritorna alla Cavaccia dopo l'esperienza dello scorso anno all'Ortana. Muscoli, carattere e tanta grinta per il centrocampo biancoceleste. Altro colpo in ottica futuro è quello di Matteo Gentileschi, che vanta già precedenti in categoria, l'ultimo anno ha indossato la maglia del Santa Marinella Juniores. Fisico, personalità e grinta. E poi si passa alle riconferme. Ormai in pianta stabile da due Stagioni Marco Capolonghi, centrocampista di spessore. Firma anche per l'eclettico centrocampista goleador Pierfrancesco Pistola.

Sarà ancora con i colori allumieraschi, Christian Pasquini, difensore che può ricoprire diversi ruoli e che ormai è diventato un veterano. Altra riconferma per la stagione 2025/2026 è quella dell'ormai esperto difensore Damiano Remondini. Grande temperamento e agonismo per mister Castagnola.

«La nostra società si muove più che mai – affermano dal club collinare – sia per presentare una prima squadra all’altezza del blasone dei colori biancocelesti, ma soprattutto sta organizzando un settore giovanile di livello per la formazione dei ragazzi, sia a favore della crescita personale che per quella sportiva. A breve daremo importanti aggiornamenti».

