LADISPOLI – Il colpo stavolta non è riuscito. I ladri scassinatori avevano già creato danni sia al supermercato di via Ancona ma anche al condominio limitrofo. Qualcosa evidentemente non ha funzionato e la banda è stata costretta a desistere anche per l’intervento provvidenziale di una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. I malviventi erano a bordo di un’Audi e ora i militari, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, sono sulle loro tracce. Già in passato l’attività commerciale era stata presa di mira e in quel caso i soliti ignoti erano riusciti a portarsi via un cospicuo bottino. Si è registrata un’escalation di furti nell’ultimo periodo in negozi, autofficine e anche gioiellerie. Per questo sono aumentati i controlli delle forze dell’ordine che hanno portato già a dei risultati anche sul lato della movida selvaggia.

