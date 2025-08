Si è conclusa con un grande successo la quarta edizione del Memorial “Carola Stortini”, un evento che ha unito sport, ricordo e solidarietà, tenutosi dall’1 al 3 agosto 2025 presso la Beach Arena di Civitavecchia. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Volley+Etruria con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio, ha visto una buona partecipazione, confermando il suo ruolo di appuntamento estivo dedicato allo sport e al sociale.

I numeri parlano chiaro: ben 231 atleti si sono sfidati sulla sabbia, dimostrando un crescente interesse per il beach volley e per lo spirito di questa manifestazione. L’evento ha offerto una vasta gamma di categorie, coinvolgendo giocatori di ogni età e livello, dai più giovani ai professionisti, tutti uniti dalla passione per lo sport e dal desiderio di onorare la memoria di Carola Stortini, la giovane pallavolista civitavecchiese scomparsa prematuramente.

Il torneo è stato caratterizzato da match avvincenti e carichi di emozione. Per la categoria Pro 3X3 Misto, il team C'è Panda composto da Gianluca Galano, Sofia Giulì e Marco Pandolfi si è aggiudicato il primo posto. Sul secondo gradino del podio, i Malandrinos e in terza posizione U Calabrisi.

Nella categoria Junior 3X3 Misto, la vittoria è andata a I Muri invisibili, con i giocatori Giulia Bottacci, Lorenzo Brancaleoni e Agostino Marcoaldi. Volleystars ha conquistato il secondo posto, mentre Scarsenal ha completato il podio al terzo posto.

Anche la categoria Under 3X3 Misto ha regalato grandi emozioni, con I Perfection che hanno conquistato la vittoria. Il team era composto da Gianluca Galano, Aurora Galletta e Luca Silvestrini. Adolo si è classificato secondo e Biancaneve e i 4 nani terzo.

Nella categoria Amatoriale 3X3 Misto, i vincitori sono stati I Giaguari, con Alessandro Falvo, Ilenia Guarnieri, Edoardo Taranta, Simone Zeppa e Diego Lecca. Il secondo posto è stato conquistato da Kung fu Panza, mentre I Grifondoro hanno ottenuto la medaglia di bronzo.

Non sono mancate le categorie a coppie: nel 2X2 femminile, la vittoria è andata al duo Mignanti-Galletta, composto da Aurora Galletta e Sofia Mignanti. Cinzia&Vale - Alè' Alè' si è classificato secondo e Nirta-Guanà terzo. Infine, per il 2X2 Maschile, il primo posto è stato conquistato da Pandolfi-Silvestrini (formato da Marco Pandolfi e Luca Silvestrini), seguiti da Gli Immortali e Ball Busters.

Il Memorial ha avuto un forte impatto anche sul piano della solidarietà, grazie alla Lotteria Solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto a ben 16 borse sportive. Un risultato ottimo che rappresenta un gesto concreto per supportare giovani atleti, promuovendo l'accesso allo sport e offrendo opportunità a chi desidera coltivare la propria passione, proprio come faceva Carola.

Il successo di questa edizione è il risultato del lavoro instancabile del Consorzio Volley+Etruria, che ha saputo creare un evento coinvolgente e ben organizzato. Come sottolineato dai presidenti Marina Pergolesi (Asp Civitavecchia) e Giorgio Piendibene (Volley Academy) nell’introduzione al torneo, il Memorial è il modo migliore per onorare la figura di Carola, mantenendone vivo il ricordo attraverso la gioia, l’amicizia e la passione per lo sport che lei tanto amava. L’appuntamento è ora per la prossima edizione, con la certezza che la memoria di Carola Stortini continuerà a ispirare e unire la comunità sportiva di Civitavecchia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA