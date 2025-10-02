La Meiji Kan è stata premiata dal Consiglio federale della Fik, con una targa come una delle migliori società della federazione in Italia. Il Presidente della Fik, una tra le federazioni "private" più importanti e con più iscritti del karate nazionale, ha consegnato il premio al Maestro Stefano Pucci durante una semplice ma significativa cerimonia durante lo stage nazionale di Caorle, vicino Venezia.

«E' un ennesimo riconoscimento alla bontà del lavoro da noi svolto - commenta Stefano Pucci - che ci premia per i risultati ottenuti dai nostri atleti nel corso della passata stagione sportiva e per l'importante numero di tesserati che dimostrano anche il seguito che continuiamo ad ottenere nella diffusione delle arti marziali».

C'è da considerare che, arrivare tra le prime 10 società in Italia in una federazione come la FIK non è cosa facile considerando anche che sono quasi 350 le società, di questa grande organizzazione, tesserate in tutta Italia. La Meiji Kan non è nuova a questo genere di imprese. «Anche negli anni '90 - conclude Pucci - eravamo stabilmente piazzati tra le prime 10 società del karate nazionale anche nella federazione dove allora militavamo; addirittura abbiamo ottenuto, nel quadriennio 1992/1996 la "Stella d'Oro" al merito sportivo nel karate , trofeo che ancor oggi , conserviamo in bacheca, tra i nostri cimeli più prestigiosi».

