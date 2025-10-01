CIVITAVECCHIA – «Il “silenzio assordante” del sindaco Piendibene e del delegato allo sport Pacifico sull'impiantistica sportiva è l’emblema del fallimento di questa amministrazione». Non usano mezzi termini dal circolo Almirante di fratelli d’Italia.

«Il PalaGalli è chiuso senza prospettive di riapertura, in totale abbandono e degrado, con i lavori inspiegabilmente fermi da settimane, con atleti e società costretti a elemosinare spazi fuori città. Per quali ragioni – si chiedono dal partito - i lavori del PalaGalli sono fermi da settimane? Quando è prevista la riapertura dello Stadio del Nuoto? Lo stadio Fattori, simbolo di Civitavecchia, continua a cadere a pezzi, nonostante promesse di bandi mai partiti. Il Palagrammatico resta inutilizzabile, lasciato nel degrado più totale. Mentre lo sport cittadino muore, Piendibene inaugura passerelle e taglia nastri, ma su impianti fondamentali per migliaia di giovani e famiglie non muove un dito. Nessun cronoprogramma, nessuna gara, nessuna spiegazione da parte dell'amministrazione comunale. Un silenzio assordante, una inerzia deprimente».

Fratelli d’Italia denuncia quindi «questa colpevole inettitudine e questo immobilismo e chiede risposte immediate: tempi certi, fondi stanziati, interventi urgenti. Se il Sindaco e il suo delegato – hanno concluso – non sono in grado di ridare dignità allo sport civitavecchiese, abbiano almeno il coraggio di assumersene le responsabilità davanti alla città».