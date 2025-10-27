“Rifiuto l’offerta e vado avanti”. Se fossimo in una puntata di Affari Tuoi, potrebbe essere questa la risposta del Civitavecchia Calcio alla proposta, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, dell’imprenditore Massimo D’Onofrio, il quale aveva annunciato l’intenzione di assumere la guida del club, con un progetto molto ambizioso, all’interno del quale c’era in cantiere il progetto di condurre “la Vecchia” nelle categorie professionistiche.

Ma i propositi di D’Onofrio resteranno vani. Questo perché il Civitavecchia andrà avanti con l’attuale proprietà, anche perché, come avevamo evidenziato nell’articolo su D’Onofrio, non c’era nessuna trattativa in atto, ma esclusivamente una semplice chiacchierata conoscitiva, che non ha portato ad altri sbocchi.

«Il Civitavecchia Calcio non è in vendita – afferma il co-presidente del club nerazzurro, Massimo Mecozzi - è semplicemente questo il motivo per cui non abbiamo intenzione di fare modifiche sostanziali nella proprietà. Siamo molto felici che imprenditori da fuori città si interessino alla nostra realtà e vogliano entrare a farne parte, ma andremo avanti con l’attuale struttura. Infatti vogliamo essere noi a far tornare questa società nelle categorie che contano, a cominciare dalla serie D.

Stiamo lavorando molto non solo sul campo, con i risultati che sono lì a dimostrare la bontà di quanto stiamo facendo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco, in quanto la nostra struttura fa leva su imprenditori affidabili, che tengono molto a cuore le sorti della squadra e della città. Quanto stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime settimane siamo stati felici di poter accogliere nuovi imprenditori del territorio all’interno della cordata che è alla guida della società».

