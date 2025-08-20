Con l'uscita dei calendari per la prossima stagione del campionato nazionale di Serie B di pallavolo, le compagini della Maury’s Com Cavi Tuscania e dell’Ecosantagata Civita Castellana conoscono ora il loro percorso nel girone E. Questo raggruppamento presenta una configurazione particolarmente interessante, con ben nove squadre toscane, due umbre e le due formazioni viterbesi. La Maury’s Com Cavi Tuscania, guidata dal riconfermato coach Victor Perez Moreno, esordirà il prossimo sabato 11 ottobre in trasferta contro l’Invicta Sol Caffè Grosseto. La settimana successiva, la squadra avrà il suo primo incontro interno contro il Massa Carrara. Uno dei momenti salienti del girone di andata sarà senza dubbio il derby della Tuscia, in programma alla terza giornata presso Civita Castellana. Il 1° novembre, Tuscania affronterà anche una trasferta in Umbria contro il Cascia. Il calendario prosegue con una serie di incontri che includono una gara casalinga contro la Sir Its Umbria Perugia, seguita dalla sesta giornata durante la quale Tuscania osserverà un turno di riposo. Nella settima giornata, i viterbesi giocheranno in casa contro il Siena, mentre la settimana successiva affronteranno Lucca in trasferta. La nona giornata vedrà il team opposto al Pontedera in un match interno, mentre per la decima è già fissata una trasferta ad Arezzo. Il mese di dicembre si chiuderà con un'importante sfida natalizia contro la Jumbo Office Firenze. L'anno nuovo inizierà per Tuscania a Pistoia il 10 gennaio, prima di tornare a casa per affrontare il Volley Cecina, completando così il girone di andata.

Il nuovo tecnico dell'Ecosantagata Civita Castellana Massimiliano Giordani

Dall'altra parte, l’Ecosantagata Civita Castellana, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Giordani, comincerà anch'essa la sua avventura in trasferta, affrontando Pistoia per il match d'esordio. Le due gare successive saranno disputate tra le mura amiche, una contro Grosseto e l'altra contro Tuscania nel derby. Gli impegni continueranno con una trasferta a Perugia e un incontro casalingo contro Cascia. Le sfide contro le formazioni toscane seguiranno con una trasferta a Siena e un match interno contro Pontedera. Dopo aver osservato il turno di riposo, Civita Castellana tornerà in campo per affrontare nuovamente Pontedera, prima di viaggiare verso Lucca per il decimo turno. Il 2025 si concluderà con un'ulteriore sfida in casa contro Arezzo. Il nuovo anno inizierà per Ecosantagata il 10 gennaio con la trasferta a Massa Carrara, e il girone di andata si chiuderà con un match casalingo contro la Biauto Jumbo Office Firenze. Con il calendario ora definito, entrambe le squadre della Tuscia possono pianificare strategicamente il loro percorso nella speranza di raggiungere i traguardi prefissati.

