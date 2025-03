Civitavecchia torna alla carica con Maria Vittoria Montaruli, atleta dell’Althea Academy pattinaggio artistico, che nella specialità di singolo vince l'argento al campionato UISP. Domenica presso il centro sportivo Roman Sport City di Pomezia si è disputata la prima fase del campionato Uisp, che vede protagonisti oltre ad atleti da tutta la provincia di Roma anche le nostre Caprolu Arianna, che conquista un travolgente 5º posto nella categoria Formula Promo D composta da ben 23 sfidanti, mentra la compagna di squadra Mariavittoria Montaruli, conquista il titolo di Vice Campionessa Provinciale nella categoria Formula Promo, categoria composta da 21 sfidanti. Entrambe le performance hanno lasciato un segno positivo ed entusiasmante sia alla giuria che nel folto pubblico che ha apprezzato i programmi di entrambe le atlete grazie alla loro grinta e interpretazione. La strada è ancora lunga e le atlete hanno già ripreso gli allenamenti in preparazione per la seconda fase del Campionato che si svolgerà in Maggio. Auguriamo alle atlete di poter continuare a lavorare con la stessa passione di sempre per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.

