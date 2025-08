L’eco per le belle prestazioni ottenute a Reggio Calabria non si è ancora spenta. Prossimamente l’equipaggio della Mare Nostrum 2000 sarà premiato dalla Regione Lazio, molto probabilmente in uno dei prossimi consigli. Questo quanto comunicato alla società del presidente Sandro Calderai, che si sta godendo qualche giorno di riposo dopo la dura trasferta reggina, nella quale è stata impegnata con la partecipazione ai Tesori del Mediterraneo.

Nelle acque dello stretto, l’equipaggio guidato dal maestro Ivano Scotti ha chiuso con un quarto posto e soprattutto è riuscito a vincere una delle batterie, infliggendo distacchi molto marcati rispetto a tutte le altre barche. Un percorso nuovo, quello della Mare Nostrum, che non è passato inosservato al mondo politico regionale, che presto celebrerà il gruppo civitavecchiese, composto esclusivamente da ragazzi molto giovani, tutti alla loro prima volta in un’esperienza di così alto rango.

