I guantoni sono già pronti, il ring attende solo il suono della campanella e l’adrenalina è alle stelle. Cristian Malvitano, il talento cerveterano dei pesi superleggeri, è pronto a far “suonare” i suoi pugni e a giocarsi tutto nella sfida che potrebbe consacrarlo definitivamente. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre al PalaCasoria di Casoria, dove affronterà Gianluca Picardi per il prestigioso Titolo WBA Mediterraneo, uno dei riconoscimenti più ambiti nel panorama pugilistico internazionale. Malvitano, conosciuto e amato in città con il soprannome di “Toro”, arriverà sul ring carico di energia e determinazione, sostenuto dal lavoro del suo team e dall’affetto della sua comunità.

E proprio per fargli sentire la vicinanza della città, l’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri ha organizzato una speciale iniziativa: la trasmissione in diretta dell’incontro sul maxi-schermo installato all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Un’occasione per amici, tifosi e appassionati di boxe di riunirsi, vivere insieme l’emozione del match e sostenere Cristian, anche a centinaia di chilometri di distanza. A esprimere tutta la carica e la soddisfazione per questo traguardo è stato l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, che ha voluto sottolineare l’impegno e la determinazione del pugile cerveterano:

«Tra i superleggeri il nostro Malvitano è sicuramente uno dei pugili più apprezzati ed è carico come non mai per affrontare nel migliore dei modi questa grande sfida. Da quanto mi ha detto il suo allenatore, è molto concentrato e punta a fare una grande prestazione e ovviamente a vincere. Come Amministrazione comunale, sentiti anche i suoi allenatori ed in particolar modo Luisiano Fiore, volevamo trovare un modo per fargli sentire il nostro calore e il nostro sostegno: per questo, abbiamo organizzato la trasmissione diretta dell’incontro all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, dove tutti i suoi amici, sostenitori e semplici appassionati di boxe potranno riunirsi e fare il tifo per lui. Forza Cristian, forza ‘Toro’, siamo tutti con te!».

Con una preparazione meticolosa e la voglia di incidere il proprio nome nella storia della boxe italiana, Cristian Malvitano si appresta a vivere la sfida più importante della sua carriera. La città di Cerveteri sarà idealmente al suo fianco, pronta a esplodere di gioia per ogni colpo andato a segno, sognando di poter festeggiare, insieme a lui, la conquista del Titolo WBA Mediterraneo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA