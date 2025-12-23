Roberto Macaluso mangerà il panettone al Civitavecchia Calcio in tutti i sensi. Questo perché il primo allenamento della nuova gestione è previsto già questo pomeriggio al Tamagnini, in quanto il ritorno in campo non è poi così lontano. Il calendario prevede la prima giornata di ritorno il 4 gennaio a Roma contro il fanalino di coda Aurelio. Intanto a tenere banco è anche l’infermeria: nel periodo festivo sarà necessario avere responsi dagli infortuni di Fatarella, Gagliardini e Pane, che non avranno un bel ricordo del manto erboso di Viterbo. Per quanto riguarda lo staff che seguirà Macaluso, anche qui ci sono state delle modifiche. A coadiuvare l’ex Tolfa e Santa Marinella ci saranno Matteo Masini come vice allenatore (ex Santa Severa e conosciuto nel ruolo di professore) e Antonio “Tonino” Carucci come preparatore atletico (con una carriera da calciatore in serie C ed in passato all’Olympia, dove sono stati anche Macaluso e Masini).

Se il ruolo di allenatore ha subito avuto il passaggio di testimone, non sarà così per il ruolo di direttore sportivo. Infatti la società non ha intenzione, almeno al momento, di riempire quella casella, così come spiegato dal co-presidente Massimo Mecozzi.

Le mansioni di direttore sportivo verranno affidate, per ora, al direttore generale Massimiliano Pane, attivo soprattutto nel settore giovanile, ed al presidente Patrizio Presutti.

