Per Valerio Saladini è il momento della festa. Il Vis Nova, la squadra dove gioca il giovane talento civitavecchiese, ha ottenuto l’accesso alla Final Eight del campionato Under 17. Nel concentramento che si è svolto alla piscina Simone Vitale di Salerno, i leoni si sono classificati al secondo posto, ottenendo così il pass per le finali nazionali. Esordio subito vincente contro il Bologna, regolato di misura per 12-11. Ma il successo più importante è stato quello contro l’Ortigia, sconfitto per 10-6. A verdetto ormai ufficiale, è giunta la sconfitta per 14-8 contro i padroni di casa del Salerno. Quindi sarà Final Eight per il Vis Nova, in programma dal 30 luglio al 2 agosto alla piscina romana di Valco San Paolo. Ci saranno due civitavecchiesi all’evento, visto che parteciperà anche il portiere Andrea Scateni con la Lazio. Tornando a Saladini, si tratta di un importante traguardo per il figlio d’arte, visto che anche il papà Patrizio ha giocato a pallanuoto. Valerio è cresciuto alla Nc e poi approdato in forza al Vis Nova, che svolge le sue attività allo Stadio del Nuoto di Monterotondo. Negli scorsi mesi è arrivata anche la prestigiosa chiamata della prima squadra per una convocazione in serie A1 di mister Alessandro Calcaterra, nel match trasmesso in diretta su Rai Sport contro la De Akker Bologna.

