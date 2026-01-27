Una sconfitta difficile da digerire quella maturata domenica dal Cervetreri, arrivata al termine di una gara in cui la squadra ha mostrato buone trame di gioco e creato numerose occasioni, senza però riuscire a concretizzarle. Un passo falso deciso da un episodio, come sottolineato dal presidente Andrea Lupi, che ha comunque voluto ribadire l’impegno messo in campo dal gruppo.

«Ci siamo arresi per un episodio – ha dichiarato Lupi – ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Stiamo pagando alcune nostre incertezze, ma dobbiamo risollevarci subito e ripartire da Capranica con una vittoria». Il presidente verdazzurro ha poi rivolto un pensiero alla tifoseria: «Ci dispiace per i nostri sostenitori, ancora una volta il dodicesimo uomo in campo, costretti a ingoiare due sconfitte consecutive. Domenica prossima serve una vittoria, per loro e per noi».

Parallelamente al campo, prosegue il lavoro della dirigenza sul fronte infrastrutturale. In queste settimane si stanno seguendo con attenzione le vicende legate all’impianto di gioco e agli interventi di manutenzione necessari. Tra il club e l’amministrazione comunale si è aperto un dialogo ritenuto positivo dalla società.

«Abbiamo notato un interessamento importante da parte del sindaco Gubetti e dell’assessore allo sport Parroccini, che ringrazio per la vicinanza – ha spiegato Lupi –. L’obiettivo è mettere in sicurezza la tribuna attualmente chiusa al pubblico, rigenerare il campo ed eseguire lavori sulla pista di atletica e sui parcheggi».

La dirigenza guarda con fiducia al futuro: «Abbiamo apprezzato l’incontro con l’amministrazione e speriamo di arrivare a conclusione di una progettualità che possa portare benefici non solo alla nostra società, ma all’intera città», ha concluso il presidente Andrea Lupi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA