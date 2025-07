Ancora tempo di riconferme per la Ste.Mar 90. La società rossonera ha annunciato la conferma di Luca Rizzitiello per la prossima stagione. «Classe 2004 - ha spiegato la Cestistica con un post sui propri profili social - l’esterno rossonero continuerà a portare in campo il suo talento e la sua grinta nel ruolo di play/guardia, con la determinazione che lo contraddistingue. Giovane, ma con grande personalità e visione di gioco: una pedina fondamentale per il nostro roster». Rizzitiello torna in pista dopo una stagione sfortunata, chiusa a metà per un brutto infortunio al braccio, che gli ha fatto saltare tante partite. Nonostante tutto, il ragazzo è sempre rimasto vicino ai propri compagni di squadra e si è “reinventato” nel ruolo di componente dello staff tecnico, dando una mano ai coach per analizzare le statistiche degli incontri. Intanto il girone per il nuovo campionato sarà a 12 squadre. Anche La Salle ha dato rinuncia, con la società che sta vivendo un momento di transizione, passando dalla collaborazione con la Stella Azzurra Roma a quella con la Virtus Roma.

