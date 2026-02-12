Dopo la medaglia d’argento conquistata agli Europei giovanili in Serbia, Damiano Rizzo è pronto a vivere una nuova esperienza internazionale. Il giovane pugile civitavecchiese salirà di categoria nei Supermassimi (+91 kg) e parteciperà a Londra all’Europeo per club, appuntamento prestigioso che lo vedrà rappresentare la “regina madre” della boxe, che si terrà da sabato a lunedì.

Un banco di prova importante che conferma la crescita costante dell’atleta, seguito dal papà e maestro Angelo Rizzo e dallo zio Alberto Rizzo. La preparazione si è svolta tra Civitavecchia e Ladispoli, alla Action Gym e con la Team Boxe Rizzo, sotto la guida anche del maestro Cristian Abis, con numerose sedute di sparring in tutto il Lazio.

Determinante il sostegno degli sponsor: FEMA SNC, Autospurgo Vincenzo Paolucci, CPC, CPR, Inlingua School, Valle Cristian Costruzioni, Pasticceria Feuli e Pasticceria Mauro.

