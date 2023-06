Nuovo prestigiosissimo traguardo per lo storico club cittadino.

Dopo il posizionamento all’ottavo posto nella scorsa stagione nella classifica mondiale di tutti gli Juventus Official Fan Club, questo anno si è addirittura riusciti ad entrare nella “top five”.

Grazie agli oltre 1.400 soci, lo Juventus Official Fan Club Centumcellae “Gianluigi Buffon” non solo si conferma primo nel Lazio per numero di iscritti, ma raggiunge addirittura la quinta posizione in assoluto tra tutti i club ufficiali a livello nazionale e internazionale.

Il club, tra l’altro primo in Italia ad essere stato intitolato a Gianluigi Buffon nel 2007, dal 2019 è entrato nell’orbita dell’affiatato gruppo proveniente dal club “Zebroni” guidato da Carlo Giummo, Francesco Tramaglino e Ramona Mazziotti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA