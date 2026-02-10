«Abbiamo avuto problemi con qualche giocatore. Forse io per primo ho sbagliato nelle valutazioni, nonostante l’arrivo di elementi molto forti, che forse non si sono ambientati subito e qualcuno non ha avuto un buon rapporto con alcuni compagni e con l’allenatore. Piccoli problemi che, però, hanno avuto un po’ tutte le squadre. Ho fatto qualche errore non nella scelta dei giocatori, ma nella scelta di qualche uomo. Nonostante ciò, non vedo tutto questo disastro, anche se si poteva fare sicuramente di più».

Sono dichiarazioni che sicuramente fanno pensare, quelle rilasciate dall’ex direttore sportivo del Civitavecchia Calcio, Marco Angelocore, tornato ai microfoni dopo un mese e mezzo, intervenendo come ospite alla trasmissione de L’Ortica Social, “Sua Eccellenza il Calcio”, dove è stato intervistato dal giornalista Gianni Palmieri.

«Ciò che ha dichiarato ad inizio stagione il presidente Patrizio Presutti è giusto – riprende Angelocore – ovvero che quest’anno è stato costruito il miglior Civitavecchia degli ultimi anni, una squadra completa in ogni reparto ed era più forte rispetto a quella che c’è ora, ma è comunque tra le cinque accreditate per arrivare fino in fondo. Siamo partiti con alti e bassi, forse ci ha fatto male tutto quello che avevamo costruito di buono lo scorso anno. Tutti si aspettavano che da subito potessimo uccidere il campionato».

