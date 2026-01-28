L’Evergreen torna a giocare in infrasettimanale, ma questa volta per il campionato di serie C2. Domani alle 21 il quintetto di Fabrizio Fattori se la dovrà vedere con il District Seven, in quello che sarà un anticipo di 48 ore della nuova giornata del girone B. I gialloblù provengono dall’amaro pareggio di Ronciglione, gara nella quale avevano messo le basi per tornare a Civitavecchia con il risultato pieno.

Di fronte a Simonante e compagni un avversario che è in piena lotta per la salvezza. Quindi ci sono i crismi per vedere il ritorno alla vittoria dell’Evergreen, che nelle ultime cinque giornate ha vinto i due derby, ma ha trovato solo un punto con le altre contendenti. Ed a proposito di derby, un risultato favorevole dei “genovesi” sarebbe accolto bene dalle altre formazioni locali nella parte destra della classifica, come Atletico e Santa Severa. I gialloblù dovrebbero fare a meno di Paolini e Mori, per i quali dovrebbe giungere a breve il comunicato che annuncia la squalifica.

«Abbiamo sensazioni positive – afferma il direttore sportivo Giancarlo Miri – bisogna essere sempre ottimisti. Ripartiamo dalle note felici dello scorso sabato, in gran parte della partita abbiamo dimostrato padronanza e superiorità, potevamo e forse dovevamo vincere, per quanto espresso in campo. Dobbiamo cancellare gli aspetti negativi, migliorare nei particolari, i mister Fabrizio Fattori e Simone Zeppa lavorano settimanalmente su questo. Dobbiamo migliorare anche su altri aspetti, non facendoci trascinare da questioni arbitrali o ambientali, perché ci vuole poco per perdere la bussola.

Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario, c’è molto equilibrio in questo campionato. All’andata la gara sembrava in mano nostra, ma bastò poco per cambiare le carte in tavola. Acquisiremo esperienza con il tempo che passerà. Avremo assenze importanti, ma non ho dubbi sul fatto che i ragazzi che scenderanno in campo faranno una grande prestazione, sanno quello che devono fare. Veniamo da risultati importanti, speriamo di proseguire così per il girone di ritorno».

