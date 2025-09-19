Subito il Canale Monterano in campionato domenica 5 ottobre. La prima in casa, per l’Etrurians, la settimana successiva contro il Vis Aurelia. A seguire trasferta a Focene, di nuovo all’Angelo Sale contro Formello Calcio e alla quinta giornata partita fuori casa difficilissima sul campo del Soratte. Un avvio di certo impegnato per i gialloviola nel campionato di Prima categoria. Non ci sono derby nel girone C di Prima Categoria. Per gli uomini di mister Danilo Rinaldi tutte partite contro romane e viterbesi, ad eccezione dell’Anguillara che l’Etrurians sfiderà tra le mura amiche il 14 dicembre nell’undicesima giornata.

«Sicuramente un girone tosto – parla il presidente, Gianfranco Serafin – ma questo lo sapevamo. Dovremo affrontarle tutte quindi penso sia ininfluente con chi giocheremo prima e con chi dopo. Siamo pronti, la squadra si sta preparando bene e quindi speriamo di fare bene. Dispiace per l’infortunio del nostro attaccante Daniele Abis, uno dei calciatori più rappresentativi non solo dell’Etrurians ma dell’intera categoria. Ci auguriamo possa rimettersi in sesto molto presto».

