CIVITAVECCHIA – Sabato 4 ottobre 2025, alle 20.30, il Teatro comunale Traiano accoglie “La traviata” di Giuseppe Verdi, in coproduzione Maria Chiara Camponeschi Music & Arts Productions e Premio Fausto Ricci. Un allestimento di caratura nazionale che porta a Civitavecchia standard artistici elevati: regia, scene, costumi e cast costruiscono uno spettacolo coerente e d’impatto, come nelle migliori produzioni in circuito.

La regia di Davide Garattini Raimondi (assistente Barbara Palumbo) imprime una forte impronta visiva: la villa di campagna del secondo quadro e un finale in una camera d’ospedale anni Sessanta, in bianco e nero, con Violetta «avvolta in un velo di tulle a mo’ di sudario» accanto ad Annina. Le scene e i costumi di Danilo Coppola lavorano su due cromie drammaturgiche—bianco (la camelia, il fremito dell’amore) e rosso (la ferita dell’addio)—per una lettura elegante e contemporanea. Sul podio il Maestro Giuseppe Maria Ceccarini guida l’Orchestra Sinfonica EtruriÆnsemble; in scena l’Ensemble vocale Il Contrappunto diretto da Barbara Bastianini e il Corpo di ballo “Fantasia Flamenca” (coreografie Laura Stella). Light designer Paolo Vitale, trucco Andrea Marchi. Nel cast: Yuliya Pogrebnyak (Violetta), Vincenzo Spinelli (Alfredo), Antonino Giacobbe (Giorgio Germont), Romina Cicoli (Flora), Marianna Mennitti (Annina). Una squadra di professionisti affermati che promette una Traviata di eccellenza, capace di coniugare cura musicale e forza teatrale.

Perché produrre “La traviata”?

«Perché qui si è cercata e creata un’eccellenza concreta—spiega Maria Chiara Camponeschi—dalla regia ai costumi, dall’orchestra al cast. La coproduzione con il Premio Fausto Ricci garantisce solidità organizzativa e artistica; era naturale scommettere su questo progetto». Biglietti e riduzioni — Acquisto su ciaotickets e al botteghino del Teatro Traiano. Riduzioni per Rotary, Lions, ordini professionali, abbonati Traiano, under 18, over 65, studenti/insegnanti. Prezzi: Poltronissima €34,50 (+€2,50 prev.) / Rid. €34,00; Poltrona €32,00 (+€2,00) / Rid. €32,00; Galleria €31,00 (+€1,50) / Rid. €28,00. I ridotti sono acquistabili anche online; all’ingresso basterà indicare l’associazione/scuola di riferimento.

Date e orari di vendita al botteghino (Teatro Traiano)

-Lun 15 settembre 11:00–13:00

-Gio 18 settembre 15:00–18:00

-Sab 20 settembre 10:00–12:30

-Mar 23 settembre 15:00–18:00

-Ven 26 settembre 10:00–13:00

-Mar 30 settembre 10:00–13:00

-Gio 2 e Ven 3 ottobre 10:00–13:00 e 15:00–19:00

-Sab 4 ottobre 10:00–13:00 e 15:00 fino all’evento.

