CIVITAVECCHIA – «Apprendiamo con stupore che i lavori per la realizzazione del parcheggio a pagamento presso il Tribunale di Civitavecchia sono iniziati ieri (16 settembre), paradossalmente il giorno dopo la conclusione della pausa estiva, durante la quale il Tribunale è stato chiuso (dal 1 agosto al 15 settembre). Questa tempistica appare assolutamente irrazionale e conferma la totale mancanza di programmazione nella gestione di interventi così delicati per la città e i cittadini».

Tuona così il vicepresidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli, ricordando come l’amministrazione abbia avuto quasi due mesi per effettuare i lavori, quando il parcheggio era scarsamente utilizzato «ed invece li ha avviati il giorno dopo la riapertura del Tribunale. Se non siamo alle comiche, poco ci manca. Non possiamo non sottolineare – ha spiegato il consigliere di FdI – come, ancora una volta, il signor Sindaco, con Pd e Movimento 5 Stelle al Governo cittadino, confermino il loro ruolo di “partito delle tasse”, aumentando la pressione fiscale sui cittadini — basti pensare alla recente addizionale Irpef comunale — per perseguire quella che loro definiscono la cosiddetta “decrescita felice” o “povertà sorridente”. È evidente la mancanza di idee concrete sulle politiche fiscali e di bilancio: tutto il peso dei progetti, dei fallimenti e delle inefficienze ricade sulle spalle dei cittadini, senza alcuna strategia di lungo periodo o reale beneficio per la comunità. Come amministratori e rappresentanti dei cittadini, riteniamo fondamentale denunciare questa gestione improvvisata e chiediamo misure più responsabili e trasparenti, con interventi utili e pianificati che non penalizzino chi vive e lavora a Civitavecchia».

Nel frattempo però questa mattina i cartelli di divieto di sosta – da domani al 30 ottobre – sono stati rimossi. Molto probabilmente le richieste di ieri, sollevate in particolare dagli avvocati e dai dipendenti del Palazzo di Giustizia, non sono rimaste inascoltate. C’è da capire, a questo punto, come vorrà procedere l’amministrazione comunale per l’avvio e la gestione dei lavori.