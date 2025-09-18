CIVITAVECCHIA – Momenti di paura ieri notte in via Buonarroti, dove un violento incendio è divampato nel cortile di una villetta, scatenando il panico tra i residenti. Le fiamme, altissime e visibili a distanza, hanno provocato alcune esplosioni che hanno aumentato la preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia, che hanno disposto l’evacuazione di due intere palazzine per motivi di sicurezza. Le operazioni di spegnimento sono durate più di un’ore, mentre le famiglie hanno lasciato le case in piena notte.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dal materiale accumulato all’esterno della villetta, che ha preso fuoco sprigionando una nube maleodorante. Il fumo si è diffuso rapidamente, causando disagi non solo ai residenti delle palazzine evacuate ma a gran parte del quartiere, costretto a restare in casa con le finestre chiuse.

Le indagini sono ora in mano agli agenti del commissariato di viale della Vittoria, che non escludono la pista dolosa. Si ipotizza infatti l’intervento di un piromane, responsabile di aver appiccato le fiamme. Un’ipotesi supportata dalle modalità di propagazione e dalle testimonianze raccolte.

Per chiarire i fatti, gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo via Buonarroti, per individuare movimenti sospetti e risalire all’autore. L’episodio ha scosso la comunità, lasciando dietro di sé paura, rabbia e un forte desiderio di giustizia.