CIVITAVECCHIA - «Tutti contromano a via Sanzio». È il commento di un cittadino che ha inviato una segnalazione, facendosi portavoce di un disagio che in questi giorni molti stanno vivendo. La rivoluzione messa in atto dall’amministrazione comunale partita dalla rotatoria tra via Benci e Gatti e Mediana e seguita, poi, da un parziale senso unico su via Sanzio sta creando non poche grane a residenti e cittadini che transitano nell’area. Come è possibile vedere nella foto, infatti, diversi automobilisti ignorano il nuovo senso di marcia immettendosi in contromano nella via. Altra problematica, di facile predizione, è quella legata al traffico che la mattina, e nelle ore di punta, risulta particolamente intasato a causa della necessità di arrivare fino alla rotatoria di via Togliatti-Nenni per girare e tornare verso l’Uliveto. Il risultato è che ora anche via Togliatti la mattina risulta ancora più intasata del solito. Senza contare il fatto che l’assenza di controlli favorisce il traffico di mezzi pesanti nell’area che aggravano ancora di più la situazione.

