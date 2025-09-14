CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 ha pubblicato un avviso per acquistare uno stabile a Civitavecchia dove accorpare, in un’unica sede centrale e facilmente accessibile, sei strutture oggi disperse sul territorio. L’obiettivo dichiarato è duplice: razionalizzare i costi e alzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, passando da uffici e presìdi sparsi a un polo moderno e funzionale. Il profilo richiesto è chiaro: circa 7mila metri quadrati di superficie utile, in un immobile - da costruire o di nuova costruzione -, senza barriere architettoniche, in classe energetica A, con dotazioni adeguate di parcheggi e caratteristiche antisismiche.

Dentro, secondo lo schema di massima allegato all’avviso, troveranno spazio un poliambulatorio con 12 studi e un ambulatorio per piccoli interventi, tre stanze vaccinali, aree per il servizio veterinario (due ambulatori e una camera operatoria per animali), un ambulatorio CAD e un atrio con sala d’attesa centralizzata al piano terra per gestire i flussi del pubblico. A servizio della parte amministrativa sono previste cinque sale riunioni (tra cui una multimediale da almeno cinquanta posti all’ultimo piano), laboratori multifunzione per il DSM (informatica, pittura, falegnameria, cucina) e archivi dedicati alle direzioni e agli uffici. Insomma, una casa comune per funzioni cliniche territoriali e uffici, con spazi pensati per l’utenza e per il lavoro interno.

Le proposte d’acquisto potranno arrivare dai proprietari di immobili o terreni idonei, da presentare via PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale; seguiranno istruttorie e verifiche di congruità. Un dettaglio non sfugge: 7mila metri quadrati sono esattamente la taglia dello stabile di via Pecorelli, quello che già ai tempi dell’amministrazione Cozzolino (Giunta Cinque Stelle) fu oggetto di una trattativa poi saltata—all’epoca si parlò di inerzia della Regione. Si torna, quindi, a parlare dell’ipotesi di via Pecorelli che sicuramente risolverebbe parecchi problemi alla Asl, sia per quanto riguarda la centralità dell’area che per la logistica.

