SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei, insieme alla figlia Marietta, hanno visitato Palazzo Moresco, una splendida villa liberty di proprietà di Alessio Virgili e Andrea Cosimi. “Ho potuto conoscere da vicino una vera eccellenza del turismo di Santa Marinella – ha detto Tidei - un hotel boutique che ha consolidato la sua esperienza, attirando soprattutto turisti stranieri. Sono rimasto colpito dalla cura del dettaglio, dall’attenzione al cliente, dall’eleganza degli arredi e dalla bellezza del giardino e degli spazi esterni. È proprio questo il modello su cui dovremmo puntare per il futuro di Santa Marinella, strutture di qualità e servizi di eccellenza che sappiano attrarre visitatori capaci non solo di soggiornare e spendere, ma anche di contribuire alla crescita e al dinamismo della nostra città. Abbiamo bisogno di imprenditori coraggiosi, pronti a investire e a inventare nuove forme di ospitalità, esplorando mercati inediti e portando innovazione. Solo così Santa Marinella potrà esprimere davvero tutto il suo potenziale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA