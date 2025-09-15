CIVITAVECCHIA – Consulente esoterico, specializzato – come amava raccontare – in casi di persone scomparse e gialli irrisolti in tutta Italia. Così si presentava Mario Alocchi, scomparso oggi a 54 anni dopo una lunga malattia. In città era diventato un volto noto, riuscendo a trasformarsi in un vero e proprio personaggio, capace di incuriosire, dividere e, a volte, strappare un sorriso con i suoi racconti e le sue previsioni.

Alocchi non si limitava a definirsi un semplice sensitivo: preferiva farsi chiamare “il maestro” e aveva costruito attorno a sé un’aura di mistero, fatta di rituali, simboli e soprattutto del celebre pendolino, lo strumento che utilizzava per le sue premonizioni e che era diventato il tratto distintivo della sua immagine pubblica.

Proprio con il pendolino era stato protagonista, lo scorso febbraio, di un siparietto diventato virale con Giuseppe Cruciani e David Parenzo durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara”.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 10.30 in Cattedrale.