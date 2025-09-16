TARQUINIA – «I cittadini di Tarquinia stanno subendo disagi causati dai lavori di scavo per la posa dei cavidotti. Strade ridotte a vere e proprie groviere, carreggiate pericolose, rattoppi provvisori che si sgretolano dopo poche settimane: questa è oggi la realtà della nostra viabilità e nessuno pretende con forza un vero risarcimento per il nostro territorio».

Gli esponenti di Fratelli d’Italia Tarquinia chiamano alle proprie responsabilità l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Sposetti.

«Il confronto con la vicina Montalto di Castro è inevitabile – tuonano da Fdi - Lì, l’amministrazione comunale ha saputo concordare con le imprese responsabili dei lavori il rifacimento integrale delle strade interessate, ottenendo Interventi di milioni di euro interamente a carico delle ditte. Opere che vanno ben oltre le compensazioni previste per legge. I lavori sono analoghi; l'amministrazione faccia lo stesso e si attivi per pretendere con altrettanta forza un indennizzo adeguato».

«Per cinque anni ci siamo confrontati e spesso scontrati con queste stesse imprese - dichiarano i consiglieri comunali Betsi Zacchei e Luigi Serafini - dimostrando quanto sia necessario non abbassare mai la guardia. Senza una presenza costante e un controllo rigoroso da parte del Comune, infatti, si rischia di pagare a lungo e a caro prezzo le conseguenze di lavori eseguiti senza garanzie adeguate».

