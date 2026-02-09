Agli Europei Giovanili di karate di Limassol arriva un altro risultato di prestigio per l’Italia e, in particolare, per Civitavecchia: Ludovica Legittimo conquista una splendida medaglia d’argento nella categoria kumite U21 -50 kg, confermandosi tra i prospetti più interessanti del panorama internazionale.

La giovane azzurra, cresciuta sportivamente alla Mabuni e poi passata allo Shirai San Valentino, continua il proprio percorso di crescita sotto i colori della Nazionale italiana, mostrando gara dopo gara personalità, qualità tecniche e grande maturità agonistica. A Cipro, Legittimo è stata protagonista di un cammino convincente, superando con autorevolezza le fasi eliminatorie e guadagnandosi l’accesso alla finale continentale.

Nell’atto conclusivo l’atleta civitavecchiese ha affrontato la russa Ulyana Markava in un match estremamente equilibrato e tattico. L’incontro si è chiuso sul 3-3, un risultato che testimonia l’assoluto equilibrio visto sul tatami. A decidere l’assegnazione dell’oro sono stati i dettagli e i criteri arbitrali, premiando l’avversaria e lasciando a Legittimo un argento che, per qualità della prestazione, ha comunque il sapore di una conferma ad altissimo livello.

Resta infatti la consapevolezza di aver disputato un Europeo da protagonista, contribuendo al ricco bottino azzurro e dimostrando di poter competere stabilmente con le migliori atlete del continente. La sua crescita, iniziata nelle palestre di casa e proseguita in strutture di primo piano come lo Shirai San Valentino, la proietta oggi tra le promesse più credibili della Nazionale italiana.

L’argento di Limassol non è soltanto un punto d’arrivo, ma l’ennesima tappa di un percorso in costante ascesa: Ludovica Legittimo è ormai una realtà sempre più solida del karate azzurro e il futuro, guardando a quanto visto sul tatami cipriota, sembra decisamente dalla sua parte.

