Sbagliare questa partita? Non deve essere nelle mire del Civitavecchia Calcio, che ha l’ennesima occasione per dare una svolta decisa al campionato di Eccellenza. Alle 11 i nerazzurri faranno visita al Grifone Gialloverde, undici che occupa il secondo posto della classifica e che ha due punti di vantaggio nei confronti del gruppo di Roberto Macaluso, con una classifica molto corta per chi vuole accedere ai playoff.

È un’occasione importante anche perché negli scontri diretti spesso Funari e compagni hanno mancato l’appuntamento con la vittoria, giunto solo due volte, con la Monti Prenestini a tempo quasi scaduto e proprio contro i finanzieri nella gara d’andata. Ma per staccare le dirette concorrenti è necessario avere una striscia migliore negli appuntamenti cardine del torneo. Per quel che riguarda la formazione, sarà assente lo squalificato Gagliardi. Di Bari sarà a disposizione, ma ancora non al meglio. Le brutte notizie arrivano da Mocanu, che si è fermato nel corso della rifinitura e le sue condizioni dovranno essere valutate.

«Sarà una sfida molto importante, soprattutto per la classifica. È uno scontro diretto per i primi quattro posti e ce la metteremo tutta per fare il nostro meglio».

Diego Di Mauro presenta così la trasferta del Civitavecchia sul campo del Grifone Gialloverde. Una statistica spiega bene le insidie di questo match. Si sono disputate 24 giornate e nella seconda metà di queste, ovvero 12, la squadra che ha ottenuto più punti è stata proprio quella romana, che ha messo dietro persino la capolista Aranova. «Li conoscevamo bene fin dall’inizio e stanno dimostrando il loro valore. Noi dovremo prestare molta attenzione, sono sicuro che sarà una gara molto interessante».

Il difensore individua però l’aspetto su cui crescere: «Forse ci manca un po’ di costanza, ma non è un campionato facile. La continuità oggi premia chi è in alto. In casa facciamo i nostri punti, fuori dobbiamo fare qualcosa in più e portare gli stessi risultati».

Sulla lotta al vertice: «Cinque squadre in due punti? Secondo me l’equilibrio durerà fino alla fine».

Grifone Gialloverde-Civitavecchia sarà arbitrata da Jacopo Martinoli di Ostia Lido, mentre i suoi assistenti saranno Andrea Dobosz di Roma 2 e Emanuelle Waldmann di Frosinone.

