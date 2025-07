Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sala del Consiglione di Palazzo dei Priori la compagine delle Ants Viterbo neo promossa al campionato di Serie A2 di basket femminile ha presentato il suo nuovo main sponsor nel secondo campionato nazionale. Si tratta della struttura ricettiva delle Terme Salus Viterbo del gruppo Governatori. Questa la presentazione dell’importante sponsorizazione alla presenza della sindaca di Viterbo Chiara Frontini, dell’assessore allo Sport Emanuele Aronne della presidentessa delle Ants Francesca Pia Meloni, del coach Carlo Scaramuccia e della capitana Federica Pasquali oltre ovviamente all’imprenditrice Tiziana Governatori.

«La squadra femminile Ants Viterbo, orgoglio del nostro territorio e protagonista della Serie A2 nazionale accoglie per la stagione 2025/2026 un nuovo main sponsor: Terme Salus realtà d’eccellenza nel mondo del benessere, parte integrante del gruppo Governatori. Non è la prima volta che la famiglia Governatori si avvicina al basket femminile viterbese. Anzi, questa collaborazione rappresenta un ritorno carico di significato che affonda le sue radici in una lunga tradizione di vicinanza allo sport femminile, alla crescita dei giovani e alla promozione del territorio. È un progetto che mette al centro le persone, il territorio e il futuro». Sindaco e assessore hanno sottolineato come la promozione delle Ants Viterbo al secondo campionato nazionale di basket femminile rappresenta un grande orgoglio per tutto il movimento sportivo della Tuscia in un campionato dal grande coefficiente di difficoltà che vede la squadra viterbese inserita nel girone A che è il seguente: Clv-Limonta Costa Masnaga, Basket Foxes Giussano, Pol. A. Galli San Giovanni Valdarno, Tecnoengineering Moncalieri, Use Rosa Scotti Empoli,Repower Sanga Milano (Lombardia), Milano Basket Stars (Lombardia), Nuova Icom San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari, Jolly Acli Basket Livorno, Pallacanestro Torino, Ants Basket Viterbo, Salerno Ponteggi (Campania).

La presentazione del main sponsor Terme Salus

