La 16esima giornata del campionato di Prima Categoria girone C mette di fronte Selva Candida e Atletico Focene, in una sfida che racconta due momenti di stagione profondamente diversi. La formazione di mister Cuffaro arriva all’appuntamento dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Fortitudo Nepi, risultato che ha confermato la solidità degli ospiti ma che ha lasciato un pizzico di rammarico per un successo solo sfiorato. L’Atletico Focene occupa attualmente la sesta posizione in classifica, pienamente inserito nella zona alta del girone e determinato a dare continuità ai risultati per restare agganciato al treno delle prime. Trasferta delicata, però, sul campo di un Selva Candida che, nonostante l’ultimo posto, è chiamato a giocarsi una parte importante della propria stagione. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Vis Aurelia, ennesimo risultato negativo che ha complicato ulteriormente la corsa salvezza, ma che non cancella la voglia di reagire davanti al proprio pubblico. Sulla carta il Focene parte con i favori del pronostico, forte di una migliore classifica e di una maggiore continuità di rendimento. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, le motivazioni possono fare la differenza: la compagine ospitante cercherà di sfruttare il fattore campo e la disperata necessità di punti per mettere in difficoltà una squadra più attrezzata. Per i focenesi sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, evitando cali di tensione che potrebbero riaprire la gara. Novanta minuti che promettono intensità e che potrebbero incidere in maniera significativa sugli equilibri del girone C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA