Nel pieno della lotta di centro classifica del girone C di Prima Categoria, Canale Monterano e Atletico Focene danno vita a una sfida intensa ma poco redditizia, chiusa 1-1. Un pareggio che, dunque, lascia l’amaro in bocca a entrambe le formazioni. Il Focene approccia meglio la gara: la squadra di mister Cuffaro impone ritmo e personalità fin dalle prime battute, costruendo azioni pericolose e riuscendo a capitalizzare il proprio dominio poco prima dell’intervallo. Al 42’, infatti, Alessandrini rompe gli equilibri firmando lo 0-1 che premia gli ospiti per quanto mostrato nella frazione. Il Monterano, tornato dagli spogliatoi con maggiore determinazione, impiega appena cinque minuti per rimettere tutto in discussione. Al 50’ è Rosalba a trovare la zampata dell’1-1, ridando slancio ai padroni di casa. La ripresa, però, si trasforma presto in una battaglia nervosa. Il direttore di gara è costretto a ricorrere ai cartellini in più occasioni: nove le ammonizioni complessive e due le espulsioni, una per parte, a testimonianza di un clima sempre più teso. Nonostante la grande intensità, le due compagini non riescono più a cambiare il risultato. L’incontro si chiude così con una “X” che congela le ambizioni dei club. In punto a testa e la sensazione che, con maggiore lucidità, il bottino poteva essere ben più ricco.

IL TABELLINO. Canale Monterano-Atletico Focene: 1-1.

Marcatori: 42' Alessandrini (A), 50' C. Rosalba (C).

Canale Monterano: Rizzo; Pacifici (79' Coraggio), C. Rosalba, Biagiotti (46' Bonelli), V. Rosalba, Santini, Mazzocco (79' Trifelli), Barluzzi, Cipriani (46' Igliozzi), Tasselli (68' Sabani), Cutini. A disposizione: Cerulli, Silvestro, Ajdini, Paccaroni. Allenatore: Fabio Ranieri.

Atletico Focene: Molon; Giacinti, Larango, Puca (55' Pischedda), Benedetti, Sterpi, Leoni, Pedone, Alessandrini (68' Falappa), Diaz (79' Babbanini), Scifoni (73' Esposito). A disposizione: Boni, Rossano, Cardozo, Antonuccio. Allenatore: Emanuele Cuffaro.

Ammoniti: Pischedda (A), Puca (A), Molon (A), Cardozo (A), Sabani (C).

Espulsi: Coraggio (C), Benedetti (A).

Arbitro: Leonardo La Rosa di Civitavecchia.

Stadio: Cesare d'Aiuto (erba), Canale Monterano.

