La 19esima giornata del girone C di Prima Categoria mette di fronte Atletico Focene e Prima Porta Saxa Rubra, in una sfida che promette intensità e punti pesanti in palio. L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 11 allo stadio “Dentali”, teatro di un confronto che può dire molto sul cammino di entrambe le squadre. I padroni di casa, guidati da mister Cuffaro, occupano attualmente la sesta posizione in classifica. Un piazzamento che testimonia la solidità del percorso fin qui compiuto, ma che necessita di continuità per restare agganciati al treno delle zone alte. L’ultimo turno, però, ha lasciato l’amaro in bocca: la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Etrurians ha interrotto il momento positivo e imposto una riflessione sulla gestione delle gare lontano da casa. Davanti al proprio pubblico, l’Atletico Focene cercherà di ritrovare compattezza, ritmo e incisività offensiva. Di fronte ci sarà un Prima Porta affamato di punti. Terzultimi in graduatoria, gli ospiti arrivano però con il morale rinfrancato dal successo per 2-1 contro la Vis Aurelia. Una vittoria che ha ridato ossigeno alla classifica e consapevolezza nei propri mezzi. L’obiettivo è dare continuità ai risultati per uscire quanto prima dalla zona calda e guadagnare terreno nella lotta salvezza. La sfida si preannuncia equilibrata: da una parte la voglia del Focene di consolidare la propria posizione playoff, dall’altra la determinazione dei capitolini nel conquistare punti fondamentali per la permanenza in categoria. Serviranno attenzione, intensità e cinismo sotto porta.

