Non c’è due senza tre. La Pallavolo Civitavecchia incassa la terza vittoria consecutiva in questo avvio di campionato impressionante, anche se quest’ultima vittoria è stata senza dubbio la più sofferta. Sabato pomeriggio davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini le rossoblù hanno faticato per avere la meglio dell’Sg Volley Roma, immeritatamente ancora ferma a quota zero in classifica. In avvio infatti le padrone di casa subiscono l’assalto delle ospiti per almeno metà set, quando poi un cambio di marcia fa girare la partita a favore di Federica Belli e compagne, che portano a casa il set per 25/21. Stesso spartito e stesso risultato nel secondo set, con partita che sembra ormai in discesa. Ma dai primi segnali del terzo set tuttavia si percepisce il calo di concentrazione delle rossoblu, con l’allenatore Guidozzi che si fa sentire spesso a causa dei tanti errori in difesa e in attacco. Sul lato opposto della panchina c’è da segnalare l’ottimo tempismo nel chiamare i time-out, in un crescendo mentale e poi fisico dell’ Sg Roma Volley che conquista così il terzo set per 25/21.

Si va così al quarto parziale, con l’incubo di rimonta per la Pallavolo Civitavecchia e la grinta della squadra romana determinata a non mollare.

Ne risulta un set teso e pieno di errori da entrambe le parti a vantaggio però di una certa tensione emotiva che si percepisce anche in tribuna, rendendo la partita sofferto testa a testa tra le due squadre. Ad avere la meglio sono le padroni di casa per 25/22 per il 3-1 finale che fa esultare tutti. «Avevo detto alle ragazze che sarebbe stata una partita molto complicata. Sono molto contento del risultato, anche dell’atteggiamento nel quarto set. Non siamo stati perfetti in tante situazioni e la nostra battuta non ha funzionato» ha commentato a fine partita il tecnico Giovanni Guidozzi, consapevole che il risultato alla fine è quello che conta di più «Tre punti d’oro che ci permettono di guardare con fiducia alla prossima partita che sarà molto complicata in trasferta contro il Dream Team Roma che oggi ha vinto un set contro il fortissimo Aprilia. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, questa partita è stata una battaglia e l’abbiamo portata a casa, bene così». Dopo tre giornate la 3epc Pallavolo Civitavecchia guida la classifica del girone C a punteggio pieno a pari merito con Aprilia, dando l’impressione di non demeritarlo affatto. Un weekend, quindi, in casa 3epc decisamente fertile. Continuità e sorrisoni. Gli appassionati di pallavolo civitavecchiesi possono continuare a sognare.

