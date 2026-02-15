Il derby lo porta a casa il Quartiere Campo dell’Oro, che al “Vittorio Tamagnini” supera 2-1 l’Allumiere e conferma la propria leadership in Prima Categoria. I gialloverdi di Nello Savino partono fortissimo, mostrando intensità e grande organizzazione. Il primo tempo si chiude 2-0 grazie ai gol di Vaitovich e Loi, mentre nella ripresa Testa accorcia per gli ospiti e mette un po’ di tensione. Nonostante qualche sofferenza finale, il Qco difende il vantaggio e conquista tre punti preziosi, mantenendo il margine sulle inseguitrici. «È stata una partita dai due volti – commenta Savino – molto bene nel primo tempo, meno nella ripresa dopo il 2-0. Conta comunque il vantaggio sul secondo posto, ora testa al Tuscania».

Sorride anche il Dlf, che espugna Viterbo battendo 2-1 l’Aurora Viterbo. I biancoverdi di Flavio Borreale passano sotto per un’autorete di Bordi, ma reagiscono prontamente con Esposito, che trasforma un rigore, e nella ripresa Di Perna completa la rimonta. Decisiva anche la parata del giovane Galimberti nel finale, che mantiene inviolata la porta in un momento delicato. «Partita complessa, ma siamo stati bravi a gestire e a portare a casa i tre punti», ha commentato Borreale. La vittoria consolida ulteriormente la posizione del DLF e allontana definitivamente la zona playout.

Torna al successo anche la CSL Soccer, che al “Flavio Gagliardini” supera 2-0 la Virtus Marta. I rossoblù, i “leoni” guidati da Tommaso Valente, dominano la partita dall’inizio alla fine. Stefanini sblocca il match nel primo tempo con un tiro preciso da fuori area, mentre nella ripresa firma il raddoppio, chiudendo i conti e regalando tre punti pesanti. Una vittoria che permette ai rossoblù di guardare con fiducia al prosieguo del campionato e di inseguire la scalata in classifica.

Non sorride invece l’Evergreen, sconfitto 3-0 sul campo del Blera. Per la squadra di Mauro Zampollini la classifica resta preoccupante: solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Serve una pronta reazione nelle prossime giornate per allontanarsi dalle posizioni che scottano.

