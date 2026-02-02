Vittoria dal peso specifico importante per il Ladispoli Women, che supera il Formello per 2-0 e rilancia le proprie ambizioni in campionato. Una prestazione intensa e convincente quella delle girls rossoblù, capaci di lasciarsi alle spalle il momento critico e di rimettersi in marcia verso le posizioni centrali della classifica.

A sbloccare il match è stata Tamagnini (nella foto), classe 2009, autrice di una rete che ha indirizzato la gara sui binari giusti. Per la giovane attaccante si tratta della dodicesima marcatura stagionale, numeri che certificano qualità e continuità. Un talento in famiglia, il suo, visto che il fratello gemello milita in Serie D con il Teramo. A chiudere definitivamente la contesa ci ha poi pensato Iannetti, mettendo il sigillo su una prova solida e corale.

Nel post gara proprio Tamagnini ha sottolineato l’importanza del successo:

«È stata una vittoria fondamentale per la classifica. Il nostro obiettivo resta la salvezza, che speriamo di raggiungere in anticipo. Contro il Formello abbiamo disputato una partita vivace e di squadra, riuscendo a chiuderla senza affanno. Ora dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni e mantenere lo stesso ritmo. Il gruppo c’è, ci manca solo un pizzico di fortuna».

Un successo che restituisce fiducia e consapevolezza a un Ladispoli Women determinato a continuare su questa strada.

