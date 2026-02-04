Amministrazione
Home page
>
Cronaca
>
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Lunedì 2 Febbraio 2026
sicurezza sul lavoro
Cgil: «A Civitavecchia oltre 2600 infortuni negli ultimi 5 anni»
Il sindacato prende spunto dai dati Inail. Il commento di Rifondazione Comunista-Civitavecchia popolare
redazione web
Il fatto
Casantini investe in centro, domani nuova apertura
Dalle 17.30 inaugurazione in via Cairoli 14 di un locale più moderno e ampio. Titolari del piccolo “impero” viterbese di pasticcerie artigianali e bar-caffetteria i fratelli Katia e Gino
EMERGENZA
La battaglia notturna di chi vive senza tetto
Carabinieri soccorrono un clochard reduce da una notte di freddo e solitudine, L’assessore Maucioni: «Monitoraggio continuo per chi resta senza riparo»
Il fatto
Viterbo: auto sbanda, va fuori strada e finisce in un giardino
L’incidente è avvenuto tra via Emilia e via del Pilastro, illeso il conducente
Il caso
Interdittiva antimafia: chiusi 6 distributori di carburante
Il Comune di Viterbo ha revocato le autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività
I controlli
Attività ricettive extralberghiere, l’80 per cento irregolari
La guardia di finanza ha passato al setaccio le strutture della Tuscia. Su 43 verificate, in 34 nei guai. Denunciati 7 proprietari non aver comunicato i nominativi e 2 per lavoro in nero
Leggi altro