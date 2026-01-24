L’esaltazione dopo il derby vinto col Cerveteri è ormai alle spalle. Il Ladispoli si prepara per una trasferta molto insidiosa in casa di quella che fino a poche settimane fa era in vetta al girone, ovvero l’Atletico Cimina dell’ex tecnico Lillo Puccica. Il fischio d’inizio sarà alle 11 come di consueto e i viterbesi hanno una gran voglia di mettersi alle spalle il ko di Tolfa ma dovranno fare i conti comunque con una formazione, quella tirrenica, galvanizzata e abile in trasferta ad aver ottenuto la maggior parte dei punti finora. E poi, gli uomini di mister Mastrodonato, non perdono da 8 giornate. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un match di livello.

L’Academy non potrà schierare a destra come terzino Tamburrini squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata col Cerveteri. Al suo posto probabile l’impiego di Gafuri. A sinistra De Marco mentre capitan Cruciani e Urbani al centro davanti al portiere Somma. D’Angeli, Guerra e Parravano a centrocampo, non si dovrebbe toccare nemmeno il tridente con Modesti punta centrale, Fortuna e Tasselli esterni. Dovrebbe essere questa la formazione iniziale. In infermeria ancora Felici, Facecchia e Stanzione.

Quest’ultimo, partito alla grande in stagione e considerato elemento chiave del centrocampo, ha subito diversi infortuni che lo hanno costretto a fermarsi in tutti questi mesi. Il club spera di recuperarlo quanto prima. Dovrebbe essere arruolabile tra una ventina di giorni. Mastrodonato, dopo tanti cambiamenti, ha trovato la quadra e difficilmente si lascerà andare a nuovi esperimenti per di più contro un’avversaria tosta che ha 16 punti di vantaggio e si sta giocando il primato col Borgo Palidoro. I tirrenici inseguono invece il terzo posto ora a -4.

@RIPRODUZIONE RISERVATA