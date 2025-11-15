Quattro partite e quattro sconfitte in casa per il Ladispoli che vuole sfatare il tabù dell’Angelo Sale. E poi ha preso morale dopo il passaggio ai quarti di Coppa Lazio. È in fiducia però pure il Tolfa del grande ex Michele Micheli, approdato ai quarti e tornato in carreggiata in campionato dopo il ko di Borgo Palidoro. A proposito di ex: spicca per i collinari pure quello di Gigi Salvato, protagonista in maglia rossoblu nell’ascesa in Serie D nel 2018. Insomma, entrambe ci credono e la nona giornata propone un derby “Mare e monti” niente male. Oggi si giocano moltissimo le due squadre (fischio d’inizio come sempre 11.15).

QUI LADISPOLI

L’Academy, come detto, vuole ritrovarsi e dare continuità ai risultati. Mister Mastrodonato è reduce da due sconfitte e un pareggio tra le due competizioni e vorrebbe dare la sterzata ad un periodo negativo. Le buone notizie arrivano dall’infermeria. Hanno pienamente recuperato in difesa Barilaro e Tamburrini, impiegati tra l’altro mercoledì contro Futbol Montesacro. Dovrebbe tornare dal primo minuto anche il portiere Somma ma in caso è pronto Manetti. In attacco è ok anche Pelizzi, ma i dubbi restano a centrocampo. Si sono fatte sentire eccome le assenze di D’Angeli e Stanzione, con il primo che proverà il rientro almeno nella panchina. Tanti ballottaggi ma potrebbe essere confermato dal primo minuto Damiano Fortuna che sta attraversando un buon momento.

Grazie alla sua rete su punizione (la seconda in coppa dopo quella al Real Tirreno) l’attaccante ex Grifone Gialloverde è carico e concentrato. Sa come si arriva in fondo alla coppa, avendola vinta lo scorso anno, ma vuole concentrarsi ora solo sul campionato.

«Per i sorteggi c’è tempo – ammette Fortuna – ora è tempo di pensare al Tolfa, un’ottima squadra con un Manuel Vittorini che non ha bisogno di presentazioni. Sicuramente né noi e né loro meritano di occupare questa classifica. Sarà un match importante e non possiamo fare figuracce in casa visto che le abbiamo perse tutte finora davanti al nostro pubblico. Abbiamo l’obbligo di risalire recuperando più punti possibili. Ci stiamo allenando bene e speriamo di fare una grande gara».

QUI TOLFA

«Un appuntamento che - spiega il ds del Tolfa Marcello Smacchia - tutto il sapore del derby, una gara mai banale, capace di accendere entusiasmo e agonismo dentro e fuori dal campo». La formazione collinare di patron Alessio Vannicola arriva all’incontro sulle ali dell’entusiasmo, dopo la splendida prestazione di mercoledì in Coppa Italia di Promozione, con la vittoria per 2-1 che è valsa la qualificazione ai quarti di finale. Una prova di carattere e personalità che conferma la crescita del gruppo e la solidità del percorso tattico impostato da mister Micheli. Il Tolfa si presenta quindi al derby con un morale alto e la consapevolezza di poter giocare ogni partita a viso aperto, forte di un’identità ormai chiara: ritmo, organizzazione e capacità di soffrire nei momenti più complessi del match.

«Quella a Ladispoli sarà per noi - prosegue Smacchia - una sfida insidiosa, contro una squadra che sul proprio campo punta su intensità e fisicità. Per i biancorossi sarà fondamentale mantenere equilibrio, sfruttare gli spazi e non lasciarsi condizionare dal clima acceso tipico di queste partite». Mister Micheli potrà contare sul gruppo che ha brillato in Coppa, anche se dovrà fare a meno di tre pedine importanti: Di Cicco, Ficorella e Colace, tutti indisponibili. La squadra, però, è in buona condizione e determinata a dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane.

L’allenatore del Tolfa, Michele Micheli, presenta così questo derby: «Sarà certamente una partita difficile, perché entrambe le squadre si giocano molto. Noi vogliamo vincere: dobbiamo ripartire in campionato dopo aver raggiunto un traguardo importante in Coppa, e anche loro arrivano da una situazione simile alla nostra. Ci aspettiamo una gara intensa e combattuta. Le aspettative sono alte da parte della società e di tutto l’ambiente. Ci teniamo a fare bene. Dovremo rinunciare a Di Cicco, Ficorella e Colace, ma andremo a giocarci la partita per provare a ottenere il risultato pieno. La vittoria di mercoledì ci ha dato morale. La formazione? Non l’ho ancora decisa: i ragazzi stanno tutti abbastanza bene e valuterò all'ultimo le ultime scelte. Speriamo di fare una bella partita, perché ne abbiamo bisogno». Il derby di oggi sarà una sfida che vale morale, punti e prestigio territoriale. Il Tolfa è pronto alla battaglia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA