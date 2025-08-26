«Sono contento ho visto tutto quello che avevamo provato, insomma è stato un bello spunto. I ragazzi sono nuovi e si sono messi a completa disposizione dimostrando di voler lavorare e sudare. Logico in questa fase i carichi si facciano sentire. Complimenti anche alla Juniores e al loro mister». Arriva il commento sulla bacheca social dell'Academy da parte di mister Andrea Mastrecchia dopo la partitella in famiglia con la Juniores Elite, appuntamento tradizionale per i rossoblu, terminata 5-1. «Devo dire – prosegue – che il direttore sportivo Di Iorio ha creato un bel mix di giovani interessanti e uomini più esperti, come Cruciani, Barillaro e Modesti che non hanno bisogno di presentazioni ulteriori. Sarebbero da elencare anche tutti i ragazzi con tanta voglia di imparare».

Inevitabilmente il discorso finisce sui sorteggi e i calendari del campionato di Promozione che i ladispolani torneranno a disputare dopo oltre 14 anni. Subito Grifone al Sale di Ladispoli e alla seconda giornata già il derby con i cugini del Città di Cerveteri.

«Forse non immaginavo questo inizio – conclude l’allenatore – ma da una parte è meglio per essere subito sul pezzo e mantenere l’attenzione alta. Ci sono corazzate nel girone ma non dobbiamo sfigurare ma cercare di essere protagonisti in ogni partita che affronteremo sul nostro cammino».

