Un test importante, quello contro l’Aurelia Antica Aurelio, per saggiare il primo Ladispoli targato Andrea Mastrecchia. È terminato 2-1 per i romani l’amichevole all’Angelo Sale. I rossoblu hanno dimostrato di essere in una discreta condizione e non hanno sfigurato affatto contro un’avversaria di categoria superiore con due ex in campo, due ex capitani del Ladispoli: Tollardo e Capanna. A raccogliere l’eredità di quest’ultimo Leonardo Cruciani. A difendere i pali Somma, vicino a Cruciani nella difesa a tre Barillaro e Tamburrini.

Mastrecchia ha schierato inizialmente Felici e Le Moli sulle corsie laterali. Centrocampo a tre: play davanti alla difesa D’Angeli, intermedi Guerra e Romagnoli. Tandem offensivo composto da Rodio e La Rosa. L’Academy per la cronaca si è mossa bene, mostrando vivacità e compattezza in ogni reparto. Ha trovato il gol del vantaggio nel primo tempo con Guerra, ex Aranova, che al termina di un’azione molto bella ha infilato il portiere capitolino con un tiro in diagonale da fuori. La prima frazione si è chiusa in parità per il pari dei romani.

Nel secondo tempo sono entrati tutti gli altri e i tirrenici si sono resi subito pericolosi con una botta di Fortuna che ha colpito in pieno la traversa. L’Aurelia ha trovato la rete nuova del vantaggio e il punteggio è rimasto così fino alla fine. La preparazione continuerà in vista del campionato di Promozione. Il 21 settembre esordio al Sale contro il Grifone Calcio e alla seconda giornata subito derby contro il Città di Cerveteri al Galli.

