Il Ladispoli va avanti di due in due, presentando nuovi giocatori in vista del prossimo campionato di Promozione. Stavolta per la società rossoblù è il turno di Leonardo Brioschi e Pietro Da Soller, che vanno quindi a rinforzare la formazione diretta da mister Mastrecchia.

Sono entrambi 19enni, il primo è un attaccante di movimento ex Aranova e Vis Aurelia. Il secondo giocatore invece è un difensore centrale reduce dall’esperienza con la Boreale, formazione romana che milita nel campionato di Eccellenza.

Hanno sposato il progetto rossoblù per la stagione che verrà e il club li ha ringraziati sul profilo Facebook dell’Academy Ladispoli con tanto di maglia nuova. In settimana, come già detto nei giorni scorsi, sono stati ufficializzati i centrocampisti Riccardo Romagnoli e Claudio Orlandi, tutti e due del 2007 e poi Damiano Guerra e Daniele Cecchinelli del 2006, tutti elementi che andranno a riempire la batteria degli under.

Una linea mediana piuttosto giovane. L'Academy sta puntando sulla freschezza in un campionato comunque tosto come quello di Promozione. L’Academy ha avviato diverse trattative in questo periodo per puntellare la rosa. Il nome più caldo è quello legato a Matteo Trincia, che il direttore sportivo dell’Academy Di Iorio conosce molto bene perché con i suoi gol lo scorso anno ha trascinato il Grifone alla vittoria del campionato di Promozione, successo bissato poi pure con la Coppa. La suggestione però è sfumata, perché l’attaccante ha firmato con il Villalba.

