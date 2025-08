Prosegue senza sosta il mercato in entrata dell’Academy Ladispoli che annuncia un tris di colpi e pesca ancora dal Grifone Gialloverde. È un nuovo giocatore rossoblu Luca Stanzione, classe 2003 che ha militato in passato anche con l’Astrea in Eccellenza. Presentati ufficialmente all’Angelo Sale anche Giulio Marcianò e Alessandro Le Moli.

Il primo è un classe 2008 ex Petriana e Ottavia oltre al Grifone, il secondo un 2006 con esperienze con Boreale e Petriana. L’Academy intanto modella il settore giovanile presentando lo staff del prossimo anno.

Roberto Di Cosmo è il nuovo allenatore dell’Under 14 Provinciale. L’Under 15 Regionale affidata al duo Gatti-Morelli, con quest’ultimo direttore tecnico del settore giovanile. L’Under 17 Regionale sarà guidata da Valerio Vallifuoco, l’Under 16 Elite da Fabio Scanu, l’Under 14 Regionale dal presidente Andrea Di Renzo, l’Under 19 Elite da Giacomo Specchia. L’obiettivo della società è quello di riconquistare qualche categoria Elite e soprattutto far crescere i ragazzi non solo sul rettangolo verde.

