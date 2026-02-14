Una W3 Maccarese che si prepara a vivere una mattinata di grande calcio e passione. Oggi alle ore 11 al “W3 Stadium” i bianconeri ospiteranno il Rieti nella gara valida per la 25esima giornata del girone A di Eccellenza, in un confronto che può pesare in maniera significativa sulla corsa salvezza dei maccaresani. La formazione guidata da mister Di Giovanni arriva all’appuntamento dopo la sconfitta per 2-1 contro il Civitavecchia, un passo falso che ha lasciato la squadra al quartultimo posto in classifica. Una posizione delicata che rende la sfida contro la compagine reatina ancora più determinante: serve una reazione immediata, servono punti e serve soprattutto il sostegno del pubblico di casa. Di fronte ci sarà un avversario in salute. Il Rieti, attualmente quinto in graduatoria, è reduce dal successo per 1-0 ai danni dei Monti Prenestini e punta a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della girone. Un club solido e organizzato, che rappresenta un banco di prova impegnativo per De Mutiis e compagni. In casa W3, dunque, la parola d’ordine è una sola: fare risultato. Lo spogliatoio ha bisogno della spinta di tutto l’ambiente per trasformare il W3 Stadium in una vera bolgia e ritrovare quella vittoria che potrebbe dare slancio e fiducia in questo momento cruciale della stagione.

La società ha chiamato a raccolta tifosi e appassionati: biglietto unico a 10 euro, ridotto a 5 euro per over 65, under 16 e accompagnatori tesserati, mentre l’ingresso sarà gratuito per tutti i tesserati W3 Maccarese. Un invito chiaro a riempire gli spalti e sostenere i ragazzi dal primo all’ultimo minuto.

