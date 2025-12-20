Domenica di campionato per la W3 Maccarese. I bianconeri sono attesi domani mattina alle ore 11 sul campo Marco Mazzucchi, per la 17esima giornata del girone A di Eccellenza contro lo Sporting Nuova Florida. I padroni di casa arrivano all’appuntamento in un momento delicato della stagione. Attualmente al 14esimo posto in classifica, il Nuova Florida è reduce dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro i Monti Prenestini e va a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalle zone più calde della graduatoria. Situazione diversa per la W3 di mister Zappavigna, che occupa l’11esima posizione e continua a mostrare segnali di crescita. I maccaresani hanno infatti strappato un pareggio contro il Pomezia, risultato che ha confermato solidità e spirito di sacrificio del gruppo. L'incontro del Marco Mazzucchi si preannuncia equilibrato e combattuto, con entrambe le formazioni motivate a dare continuità al proprio cammino.

